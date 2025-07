Vedelago stop ai camion in entrata e uscita dalle cave di Montebelluna

Dopo oltre vent'anni la frazione di Barcon a Vedelago mette la parola fine all'annoso problema del transito di camion in entrata e uscita dalle cave di Montebelluna.Da lunedì 21 luglio, infatti, i mezzi pesanti non transitano più per via III Armata grazie al recente completamento della nuova. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

