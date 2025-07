Varese non rispetta divieto di avvicinamento alla moglie | arrestato 45enne

Varese, 26 luglio 2025 - La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino straniero di 45 anni, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, con l'accusa di non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla vittima. La vicenda che ha portato al provvedimento restrittivo è cominciata all'inizio del mese, quando la moglie del 45enne, ha denunciato le violenze all'UPGSP della Questura di Varese. Alla luce delle indagini, l'Autorita' Giudiziaria ha emesso nei confronti dell'uomo un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, non rispetta divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato 45enne

In questa notizia si parla di: varese - divieto - avvicinamento - moglie

Varese, non rispetta divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato 45enne; Maltrattamenti in famiglia, 45enne finisce in carcere. La moglie lo ha denunciato; Arrestato a Varese per maltrattamenti in famiglia: violato il divieto di avvicinamento.

Arrestato a Varese per maltrattamenti in famiglia: violato il divieto di avvicinamento - La denuncia della moglie ha fatto partire le indagini della Polizia di Stato e l’intervento del Giudice per le Indagini Preliminari ... Come scrive varesenews.it

Divieto di avvicinamento alla moglie violato: arrestato dai militari - Non si è fermato nemmeno davanti ad una formale misura del giudice, continuando a perseguire il suo atteggiamento violento. Segnala msn.com