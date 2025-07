Varese denunciato dalla moglie per maltrattamenti | viola il divieto di avvicinamento e finisce in carcere

A Varese un uomo di 45 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie.

