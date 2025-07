Valmaleggo in quota Autori libri lettori Rassegna nei rifugi

CHIESA VALMALENCO (Sondrio) Il nome Valmaleggo è già un programma. Libri, autori, lettori e librai si incontrano in quota a partire da domani per la rassegna estiva nei rifugi della Valmalenco organizzata da Isabella Derla, titolare della libreria Metamorfosi di Sondrio, la scrittrice e traduttrice Marina Morpurgo e Zenith-Centro della Montagna di Caspoggio. Si comincia alle 15.30 al rifugio Gerli-Porro di Chiesa in Valmalenco. Qui Morpurgo dialogherà con la traduttrice dal russo Claudia Zonghetti a partire dalle due opere più importanti di Vasilij Grossman, Stalingrado e Vita e Destino, con accompagnamento a cura degli allievi del liceo musicale Pinchetti di Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Valmaleggo in quota. Autori, libri, lettori. Rassegna nei rifugi

In questa notizia si parla di: valmaleggo - quota - autori - libri

Valmaleggo in quota. Autori, libri, lettori. Rassegna nei rifugi.

Valmaleggo in quota. Autori, libri, lettori. Rassegna nei rifugi - Libri, autori, lettori e librai si incontrano in quota a partire da domani per la rassegna estiva nei rifugi della Valmalenco organiz ... Come scrive ilgiorno.it

Voicetown, su La7.it libri prendono vita da voce autori - it amplia la sua offerta digitale con il nuovo servizio Voicetown, primo spazio podcast - Scrive ansa.it