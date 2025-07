Valle Caudina sotto shock | folgorato mentre era in giardino

Tempo di lettura: < 1 minuto Un dramma sconvolge la comunità di Cervinara. Nel pomeriggio di venerdì, Rosario Manfredonia, 68 anni, noto commerciante e panificatore della Valle Caudina, ha perso la vita a causa di una scarica elettrica mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. L’uomo, molto conosciuto e stimato nella zona per la sua storica attività artigianale, è stato colpito improvvisamente da una folgorazione. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, allertati dai familiari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano. Il decesso è stato constatato sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Valle Caudina sotto shock: folgorato mentre era in giardino

