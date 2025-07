Valerio Rocco Orlando e la città invisibile

Nome e cognome: Valerio Rocco Orlando Luogo e anno di nascita: Milano, 1978 Gallerie di riferimento e contatti social: sito Instagram L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Che ruolo ha l’invisibile nella tua idea di spazio urbano? Ripensando alla città come spazio transpedagogico, l’invisibile sostanzia le relazioni tra gli individui nelle esperienze di autorganizzazione e di risignificazione dello spazio urbano. Laddove la pubblica amministrazione non riesca a intervenire, prima che la privatizzazione e le dinamiche di matrice neoliberista prendano il sopravvento, è necessario rafforzare reti di reciprocità che possano rendere visibile quel che rischia di essere consumato e soffocato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

