Val Susa manifestanti No Tav entrano nel cantiere e appiccano il fuoco Occupata l’autostrada

L’autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa all’altezza del cantiere dell’ autoporto di San Didero dopo che i manifestanti No Tav, alcune centinaia secondo quanto si apprende, l’hanno occupata dando fuoco ad alcune masserizie. Prosegue intanto il lancio di pietre e bombe carta all’indirizzo delle forze dell’ordine poste a protezione del cantiere. Un container all’interno del cantiere dell’autoporto di San Didero, nei pressi del quale è stata chiusa l’autostrada Torino-Bardonecchia, è andato a fuoco e il fumo è visibile a distanza. Nel frattempo l’altro spezzone del corteo No Tav ha raggiunto il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, dando inizio a una battitura delle recinzione L'articolo Val Susa, manifestanti No Tav entrano nel cantiere e appiccano il fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Val Susa, manifestanti No Tav entrano nel cantiere e appiccano il fuoco. Occupata l’autostrada

