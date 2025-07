È ancora ricoverato l’uomo che ha contratto il vaiolo delle scimmie: le sue condizioni non sono gravi, ma resterà in ospedale finché non sarà più contagioso, e servirà ancora del tempo. Occorre infatti che spariscano completamente le vesciche legate alla malattia, il cui liquido all’interno è infettivo: le condizioni del paziente sono buone, ma il timore è che un’attenzione parziale nella gestione della malattia possa portare ad altri contagi. Da qui la scelta di ricoverarlo. Il vaiolo delle scimmie, passato dall’animale all’uomo negli anni ’70, ha visto un aumento di casi in Europa nel 2022. Normalmente, come in questo caso, non porta a quadri clinici gravi: il sintomo più classico sono le eruzioni cutanee, a cui si accompagna la febbre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vaiolo delle scimmie. Il paziente resta ricoverato