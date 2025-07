Vaia tranquillizza tutti sul virus | Allarmismi inutili Ecco cosa deve fare l' Italia | GUARDA

"Bisogna dire una parola chiara: basta con questi allarmismi inutili" sul virus West Nile. "Certo, c'√® bisogno di attenzione,¬†c'√® bisogno che le autorit√† competenti pongano grande¬†attenzione, soprattutto prima e non quando accade l'episodio". √ą questa l'opinione del dottor Francesco Vaia, ex direttore dello Spallanzani ed ex direttore per la Prevenzione del ministero della Salute, in merito all'aumento dei casi di positivit√† al virus riscontrati negli ultimi giorni, in particolare nel Lazio. L'intenzione del medico √® quella di "riportare tutti al senso di realt√†", senza comunque sottovalutare gli effetti del virus, trasmesso dalle zanzare: "√ą molto molto¬†difficile, quasi impossibile che ci possa essere trasmissione da persona a¬†persona - chiarisce subito Vaia -si pu√≤ trasmettere raramente attraverso il sangue o¬†attraverso tessuti,¬†ma basta che quando noi facciamo un'emotrasfusione o facciamo un¬†trapianto si faccia attenzione al donatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

¬© Iltempo.it - Vaia tranquillizza tutti sul virus: ‚ÄúAllarmismi inutili‚ÄĚ. Ecco cosa deve fare l'Italia | GUARDA