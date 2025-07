Vaccino Covid burioni sburioneggia sui danneggiati da inoculazione ma il vero disagiato mentale è lui

Burioni ovviamente non crede assolutamente che non ci siano i danni da vaccino e i danneggiati da vaccino, ma ormai deve reggere la parte in questa lirica “Hai sentito cosa ha detto Burioni?”, mi dice il mio amico Luca Greco. Onestamente ho assai di meglio da fare, gli rispondo. Così mi gira. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, burioni “sburioneggia” sui danneggiati da inoculazione, ma il vero disagiato mentale è lui

Vaccino Covid, Osa Polizia: "Invito a confronto pubblico con Bassetti, Burioni, Crisanti e Speranza per risposte a danneggiati da effetti avversi" - L’obiettivo è chiaro: offrire ai cittadini un dibattito trasparente, basato su dati verificabili e sul principio del contraddittorio, che è fondamento di ogni società democratica e di ogni vera comunità scientifica Invito aperto a confronto pubblico sul tema vaccini Covid 19 Ai Professori Mat

Burioni rifiuta confronto con Osa Polizia su danneggiati da vaccino Covid, sindacato: "Non è una caduta di stile, è il suo stile" - Roberto Burioni ha deciso di tirarsi indietro e non accogliere l'invito del sindacato Osa Polizia su un confronto pubblico in merito a risposte a danneggiati da effetti avversi del vaccino Covid Roberto Burioni ha deciso di tirarsi indietro e non accogliere l'invito del sindacato Osa Polizia

Eventi avversi da vaccino, la Polizia attacca Burioni: “Stavolta hai davvero passato il segno!” - Aveva la possibilità di partecipare a un confronto civile, serio, promosso dal sindacato 'OSA Polizia'.

Nel corso di un dibattito #Burioni ha dato dei 'disagiati mentali' ad un Comitato di pazienti danneggiati da vaccino Covid. A loro, giĂ vittime di uno stato di difficoltĂ , la mia solidarietĂ . Burioni ha prontamente eliminato il commento, ma senza scuse resta la pessi Vai su X

Burioni insulta i danneggiati da vaccino: Malati mentali; Roberto Burioni sul Covid smentisce i No Vax sui danni del vaccino: lo studio sui Marines americani; Burioni contro Chiara Nasti: “Contraria al vaccino? Sbaglia, la pertosse può uccidere i neonati o….

La virostar negazionista Burioni insulta i danneggiati da vaccino Covid: "Reazioni avverse non esistono, somari e malati mentali" - In un post di risposta su Facebook, il virologo ha scritto: 'Io ho disprezzo per gli arroganti somari anonimi che prede ... Lo riporta informazione.it

Covid. Buonguerrieri (FdI): Sconcertante insulto Burioni a danneggiati da vaccino - (ASI) "Nel corso di un dibattito social il noto virologo Roberto Burioni ha dato dei 'disagiati mentali' agli appartenenti al 'Comitato Ascoltami', che riunisce in forma organizzata il maggior numero ... agenziastampaitalia.it scrive