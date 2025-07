Vacanze su misura | tra movida e relax vince chi sceglie… il mare a due passi

Quando si parla di vacanze, c’è chi punta all’adrenalina dei villaggi turistici, chi si perde tra i grattacieli delle mete esotiche e chi, invece, cerca un rifugio autentico, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio è pensato per far sentire gli ospiti come a casa. È in questo scenario che si inserisce l’ Hotel Ideal di Cupra Marittima, una struttura capace di coniugare posizione strategica, ambiente familiare e un servizio di mezza pensione, un “plus” che non tutti in zona offrono. E poi wi-fi gratuito, tv in camera, frigo e cassaforte, ma, soprattutto, arias condizionata. A due passi dal mare, senza stress. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Vacanze 2025 a misura (di portafoglio): i nuovi trend di viaggio - Contano più delle preoccupazioni, resistono ai rincari, guidano le scelte: i viaggi sono diventati per gli italiani una necessità e non più un lusso.

Vacanze al Trasimeno. Soggiorni e strutture a misura di nonni e nipoti - Santi nonni. Questa è una delle frasi che più spesso rieccheggia tra i vialetti dei luoghi di villeggiatura in riva al Trasimeno e non solo.

Vacanza all inclusive nei Caraibi tra natura incontaminata, relax e movida - Un soggiorno da sogno nella Repubblica Dominicana: dal divertimento senza limiti con lo sport, le tante attività in ... Lo riporta lastampa.it

VACANZE ACCESSIBILI - la Movida in Toscana - Disabili.com - La Movida è un'Associazione Onlus che lavora nei servizi alla persona, che pensa si offre e agisce come attivo laboratorio per una "creativa azione sociale" attraverso viaggi e progetti. Da disabili.com