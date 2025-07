Utilizzazione docenti 2025 26 | come si calcola il punteggio

Il punteggio per l'utilizzazione si calcola con i criteri utilizzati per il trasferimento d'ufficio. Si applicano le novitĂ previste nella tabella di valutazione allegata al CCNI L'articolo Utilizzazione docenti 202526: come si calcola il punteggio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: utilizzazione - calcola - punteggio - docenti

INDIRE ha aperto le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attivitĂ di sostegno didattico rivolte ai docenti triennalisti che intendono... Vai su Facebook

Utilizzazione docenti 2025/26: come si calcola il punteggio; Utilizzazione docenti 2025/2026: regole e punteggi; Utilizzazioni 2025/2026, ecco da chi e come vengono calcolati i punteggi da inserire in graduatoria. Si può calcolare l’anno in corso..

Assegnazioni provvisorie 2025 docenti e ATA: punteggio e continuità. RISPOSTE AI QUESITI - In collegamento con Andrea Carlino il sindacalista della segreteria nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo risponde ai quesiti dei nostri lettori sulle assegnazioni provvisorie del personale docente pe ... Riporta orizzontescuola.it

Assegnazioni provvisorie ATA 2025: come compilare la domanda, cosa allegare. RISPOSTE AI QUESITI - Non vi è sfasamento temporale tra le varie categorie di personale: docenti, ... Secondo orizzontescuola.it