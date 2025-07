Uscito l’Annuario USSI 2025 | la bibbia dello sport e del giornalismo sportivo italiano

“Chi, dove, quando, come e perché: tutto lo sport italiano, da chi lo fa a chi lo racconta, in una pubblicazione ormai storica”. È uscito, a poche settimane dalle elezioni del Coni e del Cip l’Annuario della Stampa Sportiva Italiana (USSI), curato da Michele Corti e Marco Callai e giunto alla sua ventisettesima edizione. Il volume come sempre raccoglie “il mondo sportivo fotografato dopo i rinnovi delle cariche dirigenziali nazionali, regionali e provinciali, insieme a una panoramica dettagliata sull’informazione sportiva e sui suoi protagonisti: i giornalisti professionisti e pubblicisti di carta stampata, agenzie, tv, radio e web”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it