Usa sfiorata collisione fra aereo di linea e jet | due feriti

Negli Usa un aereo di Southwest Airline partito dal sud della California, dall’aeroporto di Hollywood Burbank, e diretto a Las Vega s ha compiuto una brusca discesa poco dopo il decollo per evitare la collisione con un altro velivolo nelle vicinanze, dopo avere ricevuto un allarme relativo alla sua presenza. Due assistenti di volo sono rimasti feriti. Il decollo, poi la brusca discesa. Il volo Southwest 1496 era decollato da Hollywood Burbank poco prima di mezzogiorno ora locale di venerdì (le 21 di venerdì sera in Italia). Poco dopo, in risposta a un allarme relativo alla presenza di un altro aereo nelle vicinanze, l’aereo è sceso bruscamente di quota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

