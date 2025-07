Usa Azimut rileva la proprietà di North Square Investments

Azimut ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 100% di North Square Investments (NSI), piattaforma multi-boutique statunitense con 16 miliardi di dollari di masse gestite. Contestualmente, Azimut conferisce la propria partecipazione del 51% in Kennedy Capital Management, che gestisce 4,5 miliardi di dollari, e già collaborava con NSI su strategie comuni. Nasce così Azimut NSI, una nuova realtà con una piattaforma integrata da oltre 20 miliardi di dollari di masse e più di 100 dipendenti. Gli Stati Uniti diventano ufficialmente il secondo mercato di Azimut dopo l’Italia, con un totale pro-forma di circa 50 miliardi di dollari in gestione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it