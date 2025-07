Usa aereo di linea sfiora un caccia britannico sopra Los Angeles | ferite due hostess – I video

Un allarme improvviso, poi il tuffo di 150 metri: per la seconda volta in pochi giorni nei cieli sopra gli Stati Uniti un caccia militare e un aereo di linea si sono sfiorati. Evitando per una questione di metri la tragedia. Nella tarda mattinata americana di ieri un volo della Southwest partito da Burbank, nei pressi di Los Angeles, è stato costretto a perdere quota. Per evitare un Hawker Hunter britannico, che in quel momento stava incrociando il suo tragitto. La compagnia aerea ha fatto sapere che due hostess sono rimaste ferite e sono al momento ricoverate. L’allerta e la caduta da 4.300 metri. 🔗 Leggi su Open.online