Urso detta i tempi del nucleare | Dieci anni

Il ministro: "L'invasione dell'Ucraina è stato il nostro 11 settembre"

Tutti i benefici del nucleare per le industrie. Report; Il ministro Urso: il nucleare è una fonte necessaria e possiamo produrla in Italia; Urso dagli industriali di Napoli: «L'Italia ha bisogno del nucleare».

Urso rilancia sul nucleare: «Ma ci vorranno almeno dieci anni» - Abbiamo posto tutte le premesse per farlo attraverso il disegno di legge che il ministro Pichetto ha presentato in Parlamento. Come scrive lasicilia.it

Tutti i benefici del nucleare per le industrie. Report - Per il ministro Urso, è una "risposta strategica" alla transizione ecologica e alle crisi internazionali. Scrive startmag.it