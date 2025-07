Milano, 26 luglio 2025 – Ci sono altre conferme delle anomalie che ruotano attorno al conflitto di interessi tra il ruolo di consulente e quello di componente della Commissione paesaggio del Comune. Le raccontano le carte dell’ordinanza con le quali la procura ha chiesto la custodia cautelare, in carcere o ai domiciliari, per i sei indagati nell’inchiesta che sta scuotendo l’urbanistica milanese. GiĂ due anni fa, in procura, era giunta una lettera di un anonimo molto ben informato che denunciava "mele marce” nella Commissione paesaggio. Al di lĂ dei nomi e cognomi fatti dallo sconosciuto - alcuni dei quali sono i professionisti ora indagati - in una pagina spiegava perfettamente il meccanismo che poi gli accertamenti del Nucleo di polizia Economico Finanziaria della Gdf e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, con l’aggiunto Tiziana Siciliano, hanno ricostruito e per il quale hanno chiesto i sei arresti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urbanistica, quella lettera anonima ai pm che anticipava l’inchiesta: “Vi racconto come funziona il sistema Milano”