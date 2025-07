Uomo muore annegato a Tarquinia | si era tuffato per salvare la famiglia

Un uomo di 47 anni è morto annegato a Tarquinia. Il 47enne si era gettato in acqua per salvare moglie e figli, che erano in difficoltà a causa del mare mosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Tragedia sul litorale di #Tarquinia, in provincia di #Viterbo, dove un uomo di 47 anni, originario di Fonte Nuova (#Roma), ha perso la vita nel tentativo disperato di salvare la moglie e i figli in difficoltà tra le onde. L'intera famiglia si trovava in spiaggia quand

