Untamed | è una storia vera dietro le bande di trafficanti di droga?

La serie Untamed si svolge nel suggestivo contesto del Parco Nazionale di Yosemite, celebre per i suoi paesaggi mozzafiato, le imponenti montagne e la vegetazione rigogliosa. Al centro della narrazione, un'area naturale apparentemente incontaminata nasconde segreti inquietanti legati a crimini e misteri. La presenza di attività criminali umane mette in evidenza come anche ambienti così affascinanti possano essere teatro di eventi oscuri e pericolosi. ambientazione e trama: il Parco Nazionale di Yosemite come sfondo narrativo. La serie ruota attorno all' agente Kyle Turner, incaricato dal National Park Service di indagare su una serie di episodi sospetti che coinvolgono il parco.

