Ultimo sabato di luglio all’ ippodromo del Savio con sette corse a partire dalle 21 e numerosi spunti tecnici giĂ dall’apertura. Si inizia con il Premio Trofeo Asta Anact che, pur presentando un campo partenti piuttosto scarno, tra i due anni alla ricerca della prima vittoria in carriera trova una vera e propria promessa di nome Italo Baba. Il giovane allievo di Andrea Vitagliano, infatti, dopo l’esordio culminato con la piazza d’onore, si candida alla vittoria trovando in Igea Trio e nella debuttante Iolanda Op due valide esaminatrici. C’è spazio anche per le femmine di tre anni nel programma serale e nella corsa che ricorda Francesco Madonia, a lungo tra i protagonisti dell’ippica cesenate, le favorite sembrano essere Grace Fd Spirng, Gea Ors e Giorginha tutte impegnate nella rincorsa al gradino piĂą alto del podio, mentre la stimata Galassia Lunare mira al podio dopo un convincente rientro padovano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’opera d’arte al Savio. Arriva Gioconda Cap

