Uniba 3mila iscritti a Medicina dopo l' abolizione del ' numero chiuso'

Sono circa tremila gli iscritti al cosiddetto 'semestre filtro' per medicina, odontoiatria e veterinaria all'università Aldo Moro di Bari. Le procedure avviate dopo l'abolizione del numero chiuso, riporta l'Ansa, si sono chiuse alle 17 di ieri.La riforma delle modalità di ammissione ha istituto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: iscritti - medicina - abolizione - numero

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Accesso a Medicina 2025/26: boom di iscritti, il ‘semestre filtro’ potrebbe essere online - La riforma per l’accesso a Medicina 2025-26 prende il via tra le sfide logistiche. Con un boom di iscritti al nuovo semestre filtro, gli atenei italiani non dispongono di spazi sufficienti e ripiegano sulla didattica a distanza o mista per garantire l’avvio delle lezioni.

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre - Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia, nell’ambito della recente riforma nazionale che ha sostituito il.

Università Bari: 3mila iscritti a Medicina dopo abolizione test ingresso https://trnews.it/2025/07/26/universita-bari-3mila-iscritti-a-medicina-dopo-abolizione-test-ingresso/… Vai su X

Le procedure avviate dopo l’abolizione del numero chiuso, fa sapere UniBa in una nota, si sono chiuse alle 17 di oggi Vai su Facebook

Uniba, 3mila iscritti a Medicina dopo l'abolizione del 'numero chiuso'; Accesso a Medicina 2025-26: date di iscrizione, inizio corsi, date esami, semestre filtro e graduatoria; Via libera alla riforma del test di medicina, ma il numero chiuso non sarà abolito - IL FOGLIO.

UniBa, tremila iscritti a Medicina dopo l'abolizione dei test - Sono circa tremila gli iscritti al cosiddetto 'semestre filtro' per medicina, odontoiatria e veterinaria all'università Aldo Moro di Bari. Si legge su rainews.it

Università Bari: 3mila iscritti a Medicina dopo abolizione test ingresso - Abolito il test d’ingresso, ma tre esami obbligatori nel primo semestre ... trnews.it scrive