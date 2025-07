È una strage. In meno di due ore quattro morti sul lavoro, tre a Napoli e uno a Brescia. Una giornata nerissima, che fa capire come, sul versante della sicurezza sul lavoro, il cammino da fare sia ancora lungo. Napoli, ore 9:34, un boato improvviso scuote la quiete del quartiere collinare dell’Arenella. In un minuto, il tran-tran quotidiano incespica nel dramma: tre operai precipitano nel vuoto, schiantandosi al suolo dal sesto piano di un palazzo all’angolo tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri, a due passi dall’ospedale Pascale e dalla linea del metrò. Un volo di venti metri, che non lascia scampo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un’altra strage sul lavoro