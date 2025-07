Una Vis solida in un girone interessante Il presidente Bosco confermato in Lega

Il presidente della Vis Mauro Bosco è stato riconfermato ieri membro del consiglio direttivo e del comitato esecutivo della Lega Pro, tra i piĂą longevi a conferma della credibilitĂ guadagnata negli anni fin dai tempi della gestione Ghirelli: "Per me è un orgoglio far parte del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo della Lega Pro – ha commentato ieri il presidente –. Faccio parte di questo gruppo da diversi anni e considero un privilegio poter continuare a mettere a disposizione la mia esperienza, per contribuire alla crescita del nostro campionato. La serie C ha un ruolo fondamentale nel calcio italiano, ed è importante lavorare ogni giorno con visione, passione e senso di responsabilitĂ ", Sempre ieri sono stati ufficializzati i gironi di serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Vis solida in un girone interessante. Il presidente Bosco confermato in Lega

Torna la Samb, arrivano Ravenna e Forlì, Rimini iscritto ma futuro incerto.