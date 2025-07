Una speranza per Pippo | raccolta fondi per il cane simbolo della città

Tempo di lettura: 2 minuti La solidarietà scende in campo per Pippo, il cane amatissimo da tutta la comunità, vittima di un grave incidente lo scorso 14 luglio. Investito da un’auto, l’animale ha riportato fratture alla tibia, al perone e la lussazione del femore. Ma il cuore della città non ha intenzione di arrendersi e si è subito attivato per offrirgli una seconda possibilità. È partita infatti la raccolta fondi ufficiale per l’acquisto di un carrellino ortopedico su misura, che permetterà a Pippo di tornare a camminare. Il costo dell’attrezzatura si aggira intorno ai 370 euro, a cui si aggiungono fasce di sostegno e medicinali – tra cui antibiotici – per un totale stimato di altri 150 euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

