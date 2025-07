Una sconosciuta a Tunisi recensione | l’opera seconda di Mehdi M Barsaoui è un dramma femminile instabile

La nostra recensione de Una sconosciuta a Tunisi, film di Mehdi M. Barsaoui in concorso nella sezione Orizzonti di Venezia 81: un dramma famigliare che non segue le orme del precedente Un fils, più incerto e incapace di fotografare la complessità della sua protagonista. Dopo l’exploit di Un fils del 2019, vincitore del premio al miglior attore nella sezione Orizzonti, Mehdi M. Barsaoui è tornato lo scorso anno con Una sconosciuta a Tunisi. Altro dramma, ma questa volta su una figlia che prova a fotografare la condizione delle donne tunisine, la loro lotta per l’emancipazione e la libertà personale, ma anche i loro sogni, i loro desideri e le loro paure. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Una sconosciuta a Tunisi, recensione: l’opera seconda di Mehdi M. Barsaoui è un dramma femminile instabile

In questa notizia si parla di: sconosciuta - tunisi - mehdi - barsaoui

"Una sconosciuta a Tunisi", Aya in un Paese pieno di contraddizioni - Roma, 16 lug. (askanews) - Aya ha trent'anni, vive una vita senza sogni in una cittadina del sud della Tunisia e, quando il minivan che la porta a lavoro rimane coinvolto in un incidente di cui lei è la sola sopravvissuta, le si presenta l'occasione unica di sparire e iniziare la sua vita da capo.

Dal 24 luglio arriva nei cinema il film "Una sconosciuta a Tunisi" di Mehdi M. Barsaoui: la protagonista è l'attrice Fatma Sfar - R oma, 16 lug. (askanews) – Aya ha trent’anni, vive una vita senza sogni in una cittadina del sud della Tunisia e, quando il minivan che la porta a lavoro rimane coinvolto in un incidente di cui lei è la sola sopravvissuta, le si presenta l’occasione unica di sparire e iniziare la sua vita da capo.

In sala “Una sconosciuta a Tunisi”: i sogni dei giovani e le contraddizioni di un Paese - (askanews) – Aya ha trent’anni, vive una vita senza sogni in una cittadina del sud della Tunisia e, quando il minivan che la porta a lavoro rimane coinvolto in un incidente di cui lei è la sola sopravvissuta, le si presenta l’occasione unica di sparire e iniziare la sua vita da capo.

Da giovedì 24 luglio 2025 UNA SCONOSCIUTA A TUNISI ( Aïcha ) Giovedì 24/07/2025 19.15 Venerdì 25/07/2025 *19.15 V.O.S. Sabato 26/07/2025 19.15lingua originale (ARABO), sub ITA Domenica 27/07/2025 19.15 Regista: Mehdi Barsaoui Genere: Dram Vai su Facebook

Una sconosciuta a Tunisi, di Mehdi M. Barsaoui - Tratto da un fatto di cronaca avvenuto nel 2019, Una sconosciuta a Tunisi conferma il talento del regista tunisino Mehdi M. Da sentieriselvaggi.it

Una sconosciuta a Tunisi: recensione del film di Mehdi Barsaoui - Una sconosciuta a Tunisi, la recensione del film di Mehdi Barsaoui nelle sale italiane il 24 luglio 2025 per I Wonder Pictures. Lo riporta cinematographe.it