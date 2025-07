Una Rondinella ambiziosa. Il mercato è di primo piano.

C’è stato un nuovo e significativo acquisto per la Rondinella che nelle ultime ore ha ingaggiato l’attaccante Leonardo Saccardi (‘98), ex Scandicci e Figline. Colpo importante messo a segno dal direttore sportivo Alessio Mamma, che si è distinto per la sua strategia silenziosa ma mirata. L’obiettivo è consegnare per il raduno (4 agosto) al tecnico Tronconi, una rosa di qualità per puntare alle zone alte della classifica. Mamma, pur senza follie, ha effettuato scelte precise per affrontare una stagione ambiziosa e far sognare i tifosi. Il ds non nasconde la sua soddisfazione, ma tiene a precisare che il successo non è totalmente merito suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

