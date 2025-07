Una mobilità pubblica efficiente e capillare è l’alternativa all’auto

Una cittĂ in evoluzione, che si sta progressivamente trasformando: quando a Firenze si parla di mobilitĂ lo sguardo va al domani. SostenibilitĂ , mezzi alternativi, sharing e linee di trasporto pubbliche capillari sono le colonne portanti della strategia di Palazzo Vecchio. Abbiamo fatto il punto con l’assessore alla MobilitĂ di Firenze Andrea Giorgio. Assessore come si immagina la mobilitĂ del domani? "Una mobilitĂ sempre piĂą pubblica, efficiente e capillare, per offrire un servizio alternativo all’auto privata che convinca i fiorentini a cambiare abitudini risparmiando tempo e soldi e trasformando la cittĂ : meno traffico e inquinamento e piĂą spazio per le persone nelle strade e nelle piazze". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Una mobilitĂ pubblica efficiente e capillare è l’alternativa all’auto"

Nomine, la giunta regionale ha individuato i vertici di Sviluppumbria, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Umbria Mobilità - La giunta regionale dell’Umbria, nella seduta di oggi 16 maggio, dopo aver visionato le proposte di candidatura inviate per tre importanti società partecipate ha individuato i nominativi da proporre alle assemblee delle società in questione.

Benevento si mobilita per Gaza con “Falastin Hurra”: bici, flashmob e assemblea pubblica - Comunicato Stampa Il 15 giugno mobilitazione pubblica del Collettivo Hurriya per denunciare genocidio e occupazione in Palestina Domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 17.

L'Università di Foggia pubblica il primo bando Erasmus... in Italia: "Valorizziamo la mobilità nazionale" - L'Università di Foggia pubblica il primo bando per la mobilità Erasmus... in Italia. Si tratta di un’opportunità per studiare in Italia, valorizzando la mobilità nazionale e l’integrazione accademica.

Nuova tappa del percorso di #Economix, il workshop di #Prealpina che approfondisce temi attuali e significativi. Oggi allo spazio E20 di Borsano si è parlato di #logistica e #mobilità proiettate verso un #futuro sostenibile. Guarda la fotogallery di Angelo Puri Vai su Facebook

