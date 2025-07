Una cena per i più deboli. Intrecci di comunità al top.

Ultima tappa di ‘ Intrecci di comunità ’ prima della pausa estiva nel segno della solidarietà . La festa diffusa che coinvolge frazioni e quartieri di Imola ha fatto tappa al centro sociale Orti Bel Poggio con il coinvolgimento di circa 130 cittadini. Il tema della giornata? Quello del dono. Gli ortolani, infatti, hanno regalato i frutti del loro lavoro ai volontari della cucina del centro sociale per preparare una cena per le persone più fragili della città . Musica, bibite fresche per contrastare il gran caldo, posti a sedere con tanto di nome e cognome e perfino le navette messe a disposizione da Cri, Caritas e Asp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

