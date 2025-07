Un solo biglietto per vivere la Maremma con treno e autobus

Si chiama ’Maremma Link’ la nuova soluzione intermodale di Trenitalia che permette di muoversi tra Marina di Grosseto, Principina Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del Sole abbinando treno e bus. Il biglietto si può acquistare su tutti i canali di Trenitalia, ovvero nelle biglietterie, attraverso i self-servire, il sito web e l’app indicando la stazione di arrivo e di partenza. "Un’altra iniziativa che certifica l’impegno di Regione Toscana in direzione di un trasporto pubblico sempre piĂą vantaggioso, efficiente e integrato reso possibile grazie alla sinergia tra Trenitalia e Autolinee Toscane e il supporto della Provincia di Grosseto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un solo biglietto per vivere la Maremma con treno e autobus

In questa notizia si parla di: biglietto - maremma - treno - vivere

Un solo biglietto per vivere la Maremma con treno e autobus; Museo Archeologico e Trenitalia uniti per valorizzare la cultura e il territorio; Castiglione della Pescaia lancia la mobilità estiva: navette gratuite e nuove linee per un’estate senza auto.

Un solo biglietto per vivere la Maremma con treno e autobus - Si chiama ’Maremma Link’ la nuova soluzione intermodale di Trenitalia che permette di muoversi tra Marina di Grosseto, Principina ... msn.com scrive

Treni, parte il servizio integrato treno più bus 'Maremma link' - Treni, parte il servizio integrato treno più bus 'Maremma link' Attivo dal 28 giugno servirà a raggiungere Marina di Grosseto, Principina a Mare, Castiglione della Pescaia e Castiglione Riva del ... Segnala lanazione.it