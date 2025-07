Un primo sguardo alla tuta che Ralph Ineson ha indossato per diventare Galactus

Si è parlato molto del costume pratico indossato dall’attore di Galactus Ralph Ineson sul set di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e ora ne abbiamo una prima occhiata. La star di Nosferatu ha condiviso su Instagram alcune foto del suo periodo sul set, un’esperienza solitaria per l’attore, visto che ha girato le sue scene senza il resto del cast del reboot. Questo costume è una straordinaria creazione reale, praticamente identica a quella che abbiamo visto nel film stesso. I fan hanno elogiato all’unanimità l’interpretazione del MCU del Divoratore di Mondi, e la speranza è che possa tornare in qualche modo in un film futuro. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

ralph - ineson - indossato - galactus

