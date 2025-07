Un murales ispirato alla Guang Rong maxi opera davanti al pontile

Marina di Massa, 26 luglio 2025 – La Guang Rong come musa ispiratrice di un artista internazionale che realizzerĂ una maxi opera dedicata alla nave. Lo farĂ a colpi di spray su una parete installata nella piazzetta davanti al pontile. Una ferita che diventa un’occasione di rilancio culturale. Un disastro che è anche “ segno del cambiamento urbano ”, come recita il sottotitolo di “Massa Street art“, triplo evento promosso dal Comune in collaborazione con Deodato arte e con la direzione artistica di Artuu lab. L’ambizioso progetto – alle casse comunali costerĂ circa 100mila euro – coinvolgerĂ anche il cantiere di piazza Mercurio e terminerĂ con una mostra diffusa a Marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Un murales ispirato alla Guang Rong, maxi opera davanti al pontile

