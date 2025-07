Un morto e un ferito al residence | il decesso di Maurizio Drovandi risale a mercoledì

PRATO – Si chiarisce la dinamica dell’episodio della morte al residence Ferrucci di Maurizio Drovandi, dipendente del Monte dei Paschi di Siena e del fidanzato, ricoverato con ferite non gravi alla gola. Si tratterebbe di un suicidio e di un tentato suicidio per motivi economici: ipotesi ancora tutta da verificare. La procura ha immediatamente aperto un procedimento penale e curato l’effettuazione di un sopralluogo con l’ausilio del medico legale, degli appartenenti alla Squadra mobile della Questura di Prato e alla polizia scientifica. La coppia e? risultata legata da un vincolo affettivo da un decennio e le investigazioni in atto sono tese a verificare la causa della morte e del ferimento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

