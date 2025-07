Un frigo zeppo di hashish e marijuana in via Bigari

Un'altra operazione antidroga in Bolognina ha portato all'arresto di un uomo e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti. La Squadra mobile ha trovato circa 15 chilogrammi di droga nascosti all'interno del frigorifero e del freezer di un'abitazione in via Bigari.Registrati alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it