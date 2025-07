Un conto per la raccolta fondi | Il nostro impegno per i figli

C’è un conto corrente, intestato al figlio maggiore Cristian Gazzoli, messo a disposizione tramite il legale della famiglia, l’avvocato Giuseppe Carvelli, per chi volesse dare un contributo ai due fratelli rimasti senza madre e senza padre a Sant’Ermete. Cristian è maggiorenne, appunto, l’altro figlio ha meno di 18 anni e infatti ha un tutore, l’avvocato Lucia Barsacchi. L’iniziativa era stata lanciata dal Coordinamento dei Comitati cittadini di Pisa proprio attraverso La Nazione l’altro ieri. Il suo presidente, dopo aver sentito gli altri membri dei comitati, ribadisce: "Il nostro impegno per raccogliere fondi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un conto per la raccolta fondi: "Il nostro impegno per i figli"

