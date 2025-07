Niente, è impossibile: finchĂ© la Francia continuerĂ a fare la Francia, scordiamoci di fare dell’Europa un’unione politica ed economica in grado di confrontarsi alla pari con i giganti del mondo. Macron, degno erede di quasi tutti i suoi predecessori, da buon Pierino personaggio immaginario della cultura umoristica popolare italiana - ne ha fatta un’altra delle sue, annunciando a sorpresa che la Francia giĂ da settembre riconoscerĂ lo Stato di Palestina, inteso come quello attuale guidato dai terroristi tagliagole di Hamas, che per questo lo hanno calorosamente ringraziato. Attenzione a non cadere in un pericoloso equivoco: praticamente tutti i Paesi del mondo libero sostengono la formula dei «due popoli e due Stati», cioè del diritto dei palestinesi ad avere un loro territorio auto amministrato che entri a tutti gli effetti e con tutti i diritti nella comunitĂ internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un colpo letale all'idea di Unione