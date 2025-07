Un campione d’Italia per Italiano | lo prendono coi soldi di Ndoye

Un campione d’Italia al servizio di Vincenzo Italiano. Il Bologna sostituisce Ndoye col duttile giocatore. Prende il posto dello svizzero. Al lavoro agli ordini di Vincenzo Italiano nel ritiro di Valles, in Trentito-Alto Adige, il Bologna continua la sua marcia di avvicinamento alla nuova stagione che scatterĂ alle 20.45 di sabato 23 agosto con la sfida dell’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Appuntamento, quello contro i giallorossi, in vista del quale gli uomini di mercato rossoblĂą continuano a lavorare in sede di calciomercato per completare la rosa del tecnico siciliano. Dopo gli ingaggi di Immobile, Bernardeschi, Vitik, Pobega e Casale, la societĂ felsinea punta infatti a inserire nuovi elementi in gruppo così da garantire al proprio allenatore piĂą margini di scelta alla luce delle quattro competizioni che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

