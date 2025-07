Un altro libro di Stephen King riceverà un adattamento cinematografico

Lo sceneggiatore e regista di Strange Darling, JT Mollner, si sta rapidamente unendo a una lista esclusiva di registi che hanno adattato molteplici storie di Stephen King. Mollner ha scritto la sceneggiatura del film in uscita quest’anno, The Long Walk, diretto da Francis Lawrence e basato sul racconto distopico piĂą oscuro di King, scritto sotto lo pseudonimo di Richard Bachman nel 1979. Ora, Mollner si sta cimentando con un’altra storia di King amatissima dai fan e mai adattata prima: il survival horror psicologico La bambina che amava Tom Gordon. Secondo The Hollywood Reporter, Mollner scriverĂ e dirigerĂ l’adattamento per Lionsgate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un altro libro di Stephen King riceverĂ un adattamento cinematografico

