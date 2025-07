Un 47enne annega a Tarquinia per salvare moglie e figli | la donna e i ragazzi salvati dai bagnini

Un 47enne originario di Fonte Nuova, in provincia di Roma, è morto affogato oggi pomeriggio a Tarquinia, sulla litoranea Viterbese. Da quanto appreso, l’uomo che si trovava in spiaggia con la famiglia, vedendo la moglie e i figli che si trovavano in difficolta mentre nuotavano a largo, si è tuffato per salvarli, ma mentre tentava di raggiungerli, forse a causa di un malore, è scomparso sott'acqua. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un 47enne annega a Tarquinia per salvare moglie e figli: la donna e i ragazzi salvati dai bagnini

