Ultim’ora Inter Marotta cala il tris | annuncio ufficiale

In un mercato sempre piĂą serrato e che tiene i tifosi incollati alle notizie, Marotta ha ufficializzato un tris importantissimo per Chivu e i suoi ragazzi. Beppe Marotta si ritrova ancora una volta a dover orchestrare un’estate di calciomercato tra mille incastri e variabili impazzite. Il dossier piĂą urgente si chiama Ademola Lookman, obiettivo numero uno per il reparto offensivo. La trattativa con l’ Atalanta resta complessa, ma l’ Inter non ha intenzione di mollare la presa: c’è una deadline fissata al 31 luglio, e da lì in poi il club nerazzurro dovrĂ decidere se affondare il colpo o virare su alternative. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ultim’ora Inter, Marotta cala il tris: annuncio ufficiale

In questa notizia si parla di: marotta - inter - tris - ultim

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Giuseppe Marotta lo stratega nerazzurro: Calhanoglu pronto all’addio, già scelto chi prendere al suo posto, è un talento più forte di Hakan Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic (Ansa Foto) – SerieAnews L’eliminazione contro la Fluminense al Mondiale per Club ha di fatto innescato uno scenario che in pochi potevano anche solo immaginare.

Inter Barcellona, Marotta: «Annata positiva. Questa è come una finale tra due squadre che lo meriterebbero». Poi la promessa sul mercato - Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio della semifinale di ritorno in Champions contro il Barcellona Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Barcellona, Beppe Marotta ha presentato la semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata).

Marotta non si accontenta: “Stagione appagante per l’Inter, ma bisogna vincere” - Le dichiarazioni del presidente dei nerazzurri e di Simone Inzaghi prima del calcio d’inizio della sfida contro il Barcellona.

Inter, un mercato da 100 milioni! Dopo Bonny, sprint per Leoni L’Inter si muove decisa sul mercato, pronta a rinfrescare la rosa in vista della prossima stagione. I nerazzurri si sono mossi con largo anticipo chiudendo già tre diversi colpi e ora sono pronti ad Vai su Facebook

I tifosi dell’Inter a Mancini: “Mister, se chiama Marotta rispondi”. E lui risponde con i like; Al Mondiale per club con l’Inter: Marotta chiude il terzo colpo; Champions League 2025, Psg-Inter 5-0: il Racconto di una Finale da incubo per i nerazzurri.

Inter, Marotta e Chivu in conferenza: data e ora dell’incontro con i giornalisti - A seguire il confronto dell'allenatore nerazzurro con i giornalisti ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, il punto sul mercato: le ultime mosse di Marotta tra difesa, centrocampo e rinnovi - Mercato Inter, Marotta accelera su Buongiorno, Dumfries, Carboni e Zielinski. Si legge su milano.cityrumors.it