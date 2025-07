Ultimissime Juve LIVE | rottura con Douglas Luiz ecco dove può trasferirsi Idea di scambio con la Roma McKennie-Cristante

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 26 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 luglio 2025. Douglas Luiz Juve ai titoli di coda: multa salatissima, poi l’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: rottura con Douglas Luiz, ecco dove può trasferirsi. Idea di scambio con la Roma McKennie-Cristante

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Douglas Luiz, altro che multa: grana Juve enorme, rifiutate tutte le offerte: vuole solo una big! - Dopo non essersi presentato al raduno, il brasiliano ha fatto sapere che rientrerà la prossima settimana. Scrive tuttosport.com

Caso Douglas Luiz, la decisione della Juve: non lascerà correre - Douglas Luiz non si è presentato giovedì al raduno della Juventus, compiendo il gesto che, di fatto, porta al termine la sua avventura in Italia. Segnala corrieredellosport.it