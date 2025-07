Ultimissime Inter LIVE | Dumfries niente Barcellona Inizia il raduno Sucic il primo

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: gli auguri del club a Moratti e la sua intervista, le ultime sulle condizioni di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: è finale di Champions! Battuto il Barcellona, le parole di Marotta e il record storico di ricavi - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Dumfries, il Barça fa sul serio: la clausola da 25 milioni scade il 15 luglio, Inter in attesa ⏳ Intorno a Dumfries c'è una clausola rescissoria che in qualche modo agita i ragionamenti dell'Inter. Bastano 25 milioni di euro, entro il 15 luglio, per portarsi via quello c

Dumfries via dall'Inter: c'è l'annuncio da Barcellona - Arriva un importante annuncio da Barcellona sull'obiettivo Dumfries: cosa succede ora in casa Inter.

Dumfries Inter, il calciatore olandese resta a Milano! Romano conferma: «il Barcellona non sta lavorando su di lui» - Le conferme da Fabrizio Romano Fabrizio Romano, nel suo ultimo video su YouTube, ha confermato che l'Inter non ...