Uffizi maxi appalto da 121 milioni Consiglio di Stato boccia i ricorsi CoopCulture cambio dopo 25 anni

di Stefano Brogioni FIRENZE Anche il Consiglio di Stato ha ribadito che sarĂ CoopCulture-Electa a subentrare a Opera Laboratori Fiorentini agli Uffizi dopo diversi lustri di gestione di quest'ultima nei servizi di bigliettera, audio guide, editoria e sorveglianza. La sentenza che ricalca la precedente decisione del Tar, è stata depositata giovedì. I ricorsi contro l'esito del maxi appalto da 121 milioni di euro per cinque anni, erano stati presentati dalla seconda, Consorzio Prime Nomine, e terza classificata, l'Ati composta da Giunti, VivaTicket e Opera Laboratori. Nel ricorso, l'associazione di imprese lamentava che non erano stati valutati motivi che avrebbero dovuto comportare l'esclusione dalla gara di Coopculture.

Via dopo quasi 20 anni la maxi gru per l’ampliamento degli Uffizi - FIRENZE – La maxi gru del cantiere di ampliamento della Galleria degli Uffizi, “ospite scomodo” del piazzale antistante il celebre museo (e della skyline di Firenze) dal 2006, ovvero da quasi 20 anni, sarà rimossa “nel giro di 50 giorni, come ha garantito l’impresa, e sostituita da un non impattante montacarichi”.

Sei giorni per rimuovere la maxi gru del cantiere degli Uffizi: il 21 la festa con il ministro Giuli - FIRENZE – Un’operazione lampo, sei giorni appena per smontare e far sparire la maxi gru del cantiere di ampliamento degli Uffizi che da quasi venti anni occupa il piazzale antistante il museo deturpando il cuore e lo skyline di Firenze.

Firenze, Uffizi: via la maxi gru, dopo 20 anni. Iniziate le operazioni di smontaggio - Sono iniziate stamattina, 16 giugno 2025, le operazioni per smantellare la gru alta 60 metri installata nel 2006 per il cantiere di ampliamento degli Uffizi L'articolo Firenze, Uffizi: via la maxi gru, dopo 20 anni.

