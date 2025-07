Ufficializzati i tre raggruppamenti della serie C | niente sorprese nella composizione Come da previsioni ripescato il Ravenna Il girone B che fa sognare il Cavallino Dentro Perugia Livorno Samb e 5 neopromosse

AREZZO La Lega Pro ha ufficializzato i tre gironi di serie C per la nuova stagione ormai alle porte. Non ci sono state sorprese e i tre raggruppamenti hanno rispettato le previsioni fatte nelle scorse settimane. Scongiurato, dunque, il rischio che nel girone B, quello dell’ Arezzo, potesse essere inserita la Salernitana, che aveva richiesto di non giocare nel girone sud ma che non è stata accontentata. Per l’Arezzo le avversarie sono dodici squadre giĂ incrociate nella passata stagione (Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Ternana, Torres e Vis Pesaro), la Juventus NextGen tra le squadre Under 23 e ben sei formazioni che nella scorsa stagione militavano in serie D: cinque neopromosse, vale a dire Bra, Forlì, Guidonia Montecelio, Livorno e Sambenedettese, e la ripescata Ravenna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ufficializzati i tre raggruppamenti della serie C: niente sorprese nella composizione. Come da previsioni, ripescato il Ravenna. Il girone B che fa sognare il Cavallino. Dentro Perugia, Livorno, Samb e 5 neopromosse

