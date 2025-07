Il presidente ha annunciato, attraverso il consueto post sui social, l’arrivo ufficiale del portiere serbo: tutti i dettagli dell’operazione Si attendeva in queste ore l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis e così è stato. Sul proprio account X, il patron del Napoli ha comunicato l’approdo ufficiale di Vanja Milinkovic-Savic in maglia azzurra. L’ennesimo acquisto importante di un calciomercato super da parte dei partenopei, che si stanno rinforzando in maniera più che convincente in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di Marianucci, De Bruyne, Noa Lang, Lucca e Beukema, è arrivato anche il turno del portiere serbo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - UFFICIALE – Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore del Napoli: i dettagli dell’affare