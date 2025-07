Grave infortunio al ginocchio: la diagnosi è ufficiale, con il calciatore costretto ad un lungo stop Brutto infortunio al legamento crociato: il ko comporta un lungo stop e un rientro che avverrà giocoforza nel nuovo anno, per la seconda parte di stagione. Brighton, grave infortunio per Webster (LaPresse) – Calciomercato.it Grana in casa Brighton per il ko subito da Adam Webster. Il difensore ha disputato solo 14 partite nella scorsa stagione a causa di problemi muscolari alla coscia. E ora il classe 1995 sarà costretto a saltare gran parte della prossima stagione, quantomeno la prima parte. Il motivo? Un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio subito in ritiro in Spagna, dove il Brighton si sta allenando. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE: legamento crociato ko. Niente cessione, torna nel 2026