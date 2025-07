Udinese tre gol al Qatar nella terza uscita di precampionato | buoni segnali per Runjaic

Ancora una vittoria per l’Udinese nella terza amichevole del precampionato dei friulani: battuta la nazionale del Qatar 3-0 L’Udinese supera 3-0 il Qatar nel terzo test del suo precampionato, andato in scena a Mittersill. Una prestazione convincente per i ragazzi di mister Kosta Runjaic, che continua a lavorare sull’identità della squadra confermando il 4-3-3. Una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

