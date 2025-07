Ucraina | droni bombe e missili la vita sospesa della gente di Kramatosk

Ucraina: viaggio a Kramatorsk Dove le bombe arrivano col buio . 26 Luglio 2025. Testo e video di Eugenia Fiore Foto di Vincenzo Circosta Kramatorsk è l’ultima grande cittĂ del Donbass che ancora non è stata presa dai russi. Ma è quella che Mosca vuole, a tutti i costi. Il fronte – per ora – si trova a meno di 20 km in linea d’aria. A sud. Di giorno, qui, si vive ancora in una dimensione di semi-normalitĂ . Di notte, invece, si rischia di morire nel proprio letto, colpiti da una bomba. La situazione precipita di ora in ora, verso un abisso senza ritorno. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina: droni, bombe e missili, la vita sospesa della gente di Kramatosk

