Ucraina bombe su Kharkiv | i cittadini fuggono nei rifugi

Kharkiv, 26 lug. (askanews) - La città ucraina di Kharkiv è stata colpita durante la notte da bombe, razzi e attacchi con droni. I servizi di emergenza regionali ucraini hanno fatto sapere che i bombardamenti hanno causato grandi incendi in un'azienda e che l'onda d'urto ha danneggiato edifici a più piani. All'arrivo delle unità del Servizio di emergenza statale sul posto, c'è stato un altro attacco che ha causato il ferimento di cinque persone, tra cui tre soccorritori. Anche tre veicoli dei vigili del fuoco sono stati danneggiati. I cittadini sono stati trasferiti nei rifugi ad attacchi in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, bombe su Kharkiv: i cittadini fuggono nei rifugi

