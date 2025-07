Uccide la moglie malata nel Lodigiano | ha poi tentato di togliersi la vita

A Castiraga Vidardo (Lodi) un uomo ha ucciso la moglie, che non era più autosufficiente. Ha poi provato a togliersi la vita: al momento si trova in ospedale. Le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Empoli, uccide la moglie malata poi tenta di togliersi la vita - Mauro Caparrini, 84 anni, ha soffocato la moglie Piera Ulivelli nel soggiorno della loro abitazione. Una tragedia consumata nel silenzio di un appartamento.

Tragedia in casa: uccide la moglie e tenta di togliersi la vita - Questa mattina intervento della polizia di Stato, commissariato di Empoli, in un'abitazione di Via Buozzi a Empoli dopo la segnalazione di un parente di una coppia di anziani coniugi.

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita, tragedia familiare a Empoli - Empoli, 9 giugno 2025 – Tragedia a Empoli, dove una donna di 83 anni è morta per mano del marito 84enne, probabilmente strangolata.

Guardia giurata spara alla moglie e poi si uccide. L'uomo avrebbe allertato il 112 prima di togliersi la vita. Tutto è avvenuto in un piccolo condominio di due piani in una zona residenziale alla periferia di Pisa. Vai su X

Uccide la moglie malata nel Lodigiano: ha poi tentato di togliersi la vita - Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, un uomo ha ucciso la moglie e ha poi provato a togliersi la vita. fanpage.it scrive

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita: storia del dolore a Castiraga Vidardo - Tutto è avvenuto in un’abitazione di via Bassi: la donna era in carrozzina, il marito 90enne sarebbe riuscito a lanciare l’allarme. Lo riporta ilgiorno.it